375 sayılı KHK'ya göre görevden alınma ve sonrasında atanılacak kadrolar

Bilindiği üzere, 375 sayılı KHK'nın ek 35 inci maddesinde, " . Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan,

a) Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara,

b) İl Valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara,

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler,

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait (1) numaralı alt bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya pozisyonlara,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentler kapsamına girmeyenler görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait merkez veya taşra teşkilatındaki araştırmacı unvanlı kadro veya pozisyonlara,

Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar..."

.

(a)ve (c) bentlerine göre veya bu fıkraya göre talep üzerine atananlardan (a) ve (c) bentlerindeki yönetici kadro, pozisyon veya görevlerinde kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar, fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümler Kanun yazma tekniğinde sistematik şekilde düzenlenme kuralına uygun olmadığından her bir fıkra, her bir bent, her bir satırın ayrıca incelenip açıklama yapılması ve atıfta bulunulan veya bağlantılı olduğu cümlelerin tekrar tekrar gözden geçirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu sebeple tüm bentler ve fıkralar değil sadece ilgili maddenin bazı kısımları irdelenmiştir. Diğer kısımlar diğer yazılarımızda ayrıca açıklanacaktır.

v Kamu görevlileri arasından Bakanlık Genel Müdürü ve üstü ek göstergesi bulunan görevlerde bulunanların görevlerinden alınma veya görevlerinin sona ermesi durumunda, örneğin, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum olan Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında (Bakanlık Genel Müdürleri) bakanlık müşaviri kadrolarına atanacağı hükme bağlanmıştır.

v İl Valileri veya daha önce İl Valiliği yapmış olmak şartıyla diğer unvandaki yöneticilik kadrosunda bulunanların görevden alınma durumunda Vali-Mülkiye Başmüfettişi unvanlı kadroya atanacağı hükme bağlanmıştır.

v Bakanlık Genel Müdürü ve üstü ile İl Valisi olanlar dışındakilerin görevden alınma veya görevinin sona ermesi durumunda atanacağı unvanlar şu şekilde belirtilmiştir: (Örneğin Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı vb.)

. Daha önce 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesindeki kariyer kadrolarına, bu yoksa görevlerinde toplam en az üç yıl görev yapmak şartını taşıyorlarsa görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesindeki ilgili kariyer kadroya, örneğin A Bakanlığında en az üç yıl görev yapmış yukarıdaki unvanlarda bulunmuş olan bir kişinin görevden alındığı veya görevinin sona erdiği A Bakanlığında merkez teşkilatındaki kariyer kadrolara (kariyer uzman, müfettiş vb.) atanacağı hükme bağlanmıştır.

. 1 ve 2 numaralı bentlerin kapsamı dışındakilerin ise görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı olarak atanabileceği belirtilmiştir. Burada da kişinin daha önce merkez veya taşrada görev yaptıktan sonra yönetici olarak atamasının hangi teşkilattan yapıldığına bakılarak idarece merkez veya taşra teşkilatındaki araştırmacı unvanına atanması daha uygun olacaktır. Aksi takdirde konunun yargıya taşınması durumunda kişi lehine kararlar alınabilecektir. Merkez teşkilatından yöneticiliğe atanmış olanların merkez teşkilatındaki araştırmacı unvanına, taşra teşkilatından yöneticiliğe atanmış olanların ise taşra teşkilatındaki araştırmacı unvanına atanması yerinde olacaktır.

v Öte yandan, mezkur hükme istinaden bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde (Örneğin Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı) toplam en az üç yıl görev yapmış olanların görevden alındığında ödüllendirme niteliğindeki kariyer kadrolara atanma hususunun yeniden düzenlenmesi, kariyer meslek mensuplarının yetiştirilmesi, girdiği sınavların niteliği ve zorluğu, hazırladıkları tezler ve almış oldukları yabancı dil puanları gibi sebepler göz önüne alınarak zorunluluk arz etmektedir. Bu hususta, Türkiye Büyük Millet Meclisince Kanuni düzenleme yapılması en doğru kararlardan biri olacaktır.

v Mezkur hükümde bahsi geçen toplam en az 3 yıl görev yapmış olma şartının kesintisiz olarak anlaşılmaması gerektiği değerlendirilmektedir. (Bakanlık Genel Müdürü ve üstü ile İl Valisi olanlar dışındakiler)

v Bakanlık Genel Müdürü dengi ve üstü kadrolar ile İl Valisi dışındaki diğer unvanlarda bulunanların görevden alınması durumunda bu kadrolarda en az iki yıl kesintisiz bulunmuşlarsa bunların mali hakları atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları şartıyla (Örneğin Genel Müdür ) en az iki yıl kesintisiz görev yapmış ve görevden alınıp Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış ve bu kadroda bulunduğunda atandığından sonraki aybaşından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiilen çalıştığında aldığı ödemeler hariç önceki görevine ait ödemelerini alacağı anlaşılmaktadır.

v Mezkur hükümde bahsi geçen en az iki yıl kesintisiz görev yapmış olma şartının ise aralıksız olarak ilgili kadroda bulunması şeklinde anlaşılması gerekmektedir. (İl Valileri ile İl Valiliği yapmış olanlar dışındakiler)

v Bahsi geçen kişiler toplamda en az 3 yıl ilgili kadroda görev yapıp görevden alındığında kariyer kadrolara atanma hakkını elde ederken aralıksız olarak en az 2 yıl ilgili görevleri yapmış olanların ise önceki görevine ait ödemelerini yeni atandığı unvanında da iki yıl boyunca alacağı değerlendirilmektedir.