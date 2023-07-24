Kabine yoğun gündemle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

Yoğun bir gündemle toplanan kabinenin, ana gündem maddesi ise 'ekonomideki son gelişmeler' olacak. Körfez turunun ardından gerçekleşecek olan ilk kabine toplantısında, Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan ziyaretleri masaya yatırılacak. Erdoğan'ın Körfez ziyaretinde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanmıştı. Sadece BAE ile imzalanan 13 anlaşmanın boyutunun 50,7 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. Toplantıda bu yatırımlara ivedilikle başlanması için gerekli adımlar masaya yatırılacak.

Merkez Bankasının geçen hafta aldığı 2,5 baz puan faiz artışı kararının piyasalara yansıması da sıcak başlıklar arasında.

TAHIL KORİDORUNDA SON DURUM

Moskova, 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayacaklarını açıklamıştı. Mekanizmanın tekrar işler kılınması için Erdoğan diplomasi hamlelerini sürdürüyor. O hamlelerin sonuçları ve koridorun süresinin uzatılması için yapılabilecekler toplantıda masaya yatırılacak.

MEMUR VE EMEKLİYİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Hükümetin orta vadeli plan hazırlıkları, enflasyonla mücadele tedbirleri de kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan 7'nci dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinin hazırlıkları da kabinede mercek altına alınacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek sürece ilişkin kapsamlı bir sunum yapılması bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar da Ankara'nın yakın takibinde.

Saldırılara tepkiler gelmeye devam ederken, atılabilecek ek diplomatik adımlar da kabine toplantısında masada olacak. İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.