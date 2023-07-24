HÜDA PAR saldırganın evine baskın: Polis öfkeli kalabalığa müdahale etti

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, İl Başkanı Salih Demir'i yaralayıp, İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı. Bu arada hayatını kaybeden Pişgin toprağa verilirken, il başkanının ise tedavisi Adana Şehir Hastanesinde devam ediyor.

SALDIRGANIN EVİNİ BASTILAR

HÜDA PAR'ın il sekterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı düzenledi. Parti binası önündeki grup, Sacit Pişgin'in mevlidinden sonra olayı gerçekleştiren A.S.'nin evini bastı. Apartmanın giriş kapısındaki camları kırarak içeri giren grup polis ekiplerince geri çıkartıldı. Dışarıda yaşanan arbedede polis ekipleri biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı dağıttı.