Manisa'daki silahlı kavgada 2 kişi öldü
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 07:44, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 07:45
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Urganlı Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Yusuf Görmez ile Davut Demir arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yusuf Görmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Davut Demir ise kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.
Jandarma ekibi kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.