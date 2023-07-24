Bu 'Sıfır' mutlu etti

Yeşil üretim ve ekonomi için yapılan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "sıfır atık" çabası meyvelerini verdi. Türkiye Verim Araştırması kapsamında incelenen 1.249 işletmenin yüzde 80'den fazlasının sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdiği belirlendi. Enerjisa Enerji'nin öncülük ettiği Daha İyi Bir Gelecek Platformu, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini Türkiye Verim Araştırması'nda inceledi. Araştırma kapsamında; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Manisa, Muğla, Konya, Mersin, Adana, Hatay, Malatya, Erzurum, Kayseri, Samsun, Gaziantep de dahil olmak üzere 18 büyükşehirden örneklem alındı. Araştırmaya mikro, küçük, orta ve büyük işletmeler katıldı.

SAĞLIKTAN İNŞAATA 12 SEKTÖR

İmalat sanayii, inşaat, konaklama ve yiyecek, toptan ve perakende, idari destek ve faaliyetler, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri başta olmak üzere toplam 12 sektörden 1.249 işletme ile görüşmeler yapılan incelemenin raporunda özel sektörün sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarında önemli mesafe katettiği görüldü.

MALZEME TASARRUFU VE ATIK AZALTIMI

Raporda, şirketlerin yüzde 91'inin geçtiğimiz iki yılda malzeme tasarrufunu sağlayacak önlemler aldığı belirtildi. Şirketlerin yüzde 88'inin atık azaltımı ile ilgili, yüzde 80'inin de atığın yeniden kullanımı yoluyla geri dönüşümü noktasında çalışmalar yaptığı tespit edildi.

Motivasyon için 8 neden

Araştırmada işletmelerin verimlilik uygulamalarına bakışı 'maliyet azaltma' odaklı olarak ortaya çıkarken, verimlilik girişimlerindeki motivasyon ise 8 nedenden kaynaklanıyor. Bunlar araştırmada şöyle sıralandı: Personel giderinin azaltılması, işletme maliyetlerini düşürme, yakıt ücretlerinin artması, enerji faturalarının yüksekliği, İSO sertifikasyonu, üretimde standart yakalama, kalite belgelerini sağlama ve piyasa fiyatını yakalama.

ORTAK HEDEF ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Şirketlerin yüzde 62'sinin yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirlenirken, raporda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin faaliyetlerin geriden gelmesinin bu alandaki yatırımların maliyetlerinin görece yüksek olmasına bağlı olduğu ifade edildi. Araştırmada şirketlerin gelecek planları arasında enerji verimliliğinin ön plana çıktığı tespit edildi.

Nur Banu Aras