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PKK'nın yurtdışı kasasını MASAK raporları ele verdi!

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanan ve tutuklanan PKK'nın para kasası Güllüşan Kandemir'i (68) hazırlanan MASAK raporu ele verdi. TSK ve MİT operasyonlarında öldürülen terörist için skandal ifadeler.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 09:33, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 09:47
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PKK'nın yurtdışı kasasını MASAK raporları ele verdi!



MASAK Rapora göre Kandemir'in hesabına PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan sözde Heyva-Sor a Kurdistane (Kürt Kızılayı) isimli kuruluşun uzantısı "Die Sonne Mesopotamıens Hılfswerk" isimli dernekten 21 işlemle düzenli bir şekilde toplam 7bin 947,5, Euro para geldi.


Heyv Sor a Kurdistane'de yönetici olan İpek Ö. tarafından da hesabına defalarca kez para transferi yapıldı.


Örgüt üyesi ve örgütle iltisaklı birçok kişiyle aralarında para transferi yapıldığı da belirlenen Kandemir'in, aralarında HDP eski Mardin milletvekili Pero Dundar'ın da olduğu 70 farklı örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edildi.


Yapılan çalışmalarda bir örgüt üyesinin TSK ve MİT operasyonlarında öldürülen terörist kardeşi için 'Yıldızlaştı' kelimesini kullandığı, Kandemir'in de bu cümleyi onayladığı belirtildi.


Kandemir'in 'değer ailesi' olarak kabul ettikleri kişilere 'zekat' adı altında para gönderdiği değerlendirildi.


MEKTUPLARLA HABERLEŞİYORLAR

Evinde, cezaevindeki örgüt üyeleriyle yazıştığı 7 bin 749 mektup ve bin 389 kart postal ile 39 ajanda ve defter ele geçirilen, cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu örgüt üyeleri ile bu şekilde haberleştiği değerlendirildi.

PKK'nın yurtdışı kasasını MASAK raporları ele verdi! Öldürülen teröristler için skandal ifade
Farklı illerdeki çeşitli örgüt üyelerini cezaevlerinde ziyaret edip para yardımında bulunduğu belirtilen Kandemir'in, telefonunda da terör suçlarından işlem gören ve aranmaları bulunan örgüt üyeleri ile de mesajlaşmalarının bulunduğu tespit edildi.

PKK'nın yurtdışı kasasını MASAK raporları ele verdi! Öldürülen teröristler için skandal ifade
Cezaevindeki teröristlere, örgütün üst yöneticileri tarafından verilen isyan çıkarma, açlık grevi gibi talimatları ileten 'Dış koordinasyon' sorumlusu olduğu da önü sürülen Kandemir, ifadesinde ise 13 yıl önce öğretmenlikten emekli olduğunu söyledi.

PKK'nın yurtdışı kasasını MASAK raporları ele verdi! Öldürülen teröristler için skandal ifade
Ağabeyi Ali Haydar Kaytan ile 1976'dan beri görüştüğünü ve nerede olduğunu bilmediğini, kendisini de 'Cumhuriyet kadını, Atatürkçü' olarak tanımladığı öğrenildi.

TOLGA YANIK

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