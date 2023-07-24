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Son dönemde arsa satışları artış trendi gösteriyor

Nef Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yılmaz:- "TÜİK verilerine göre, geçen yılın haziran ayına göre konut satışlarındaki yavaşlama devam ediyor. Buna rağmen bizim 2021'de arsa satışlarımız, toplam ciromuzun yüzde 12'si iken 2022 yılında yüzde 34'üne çıktı. 2023'te bu daha fazla. Trend artarak gidiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 09:57, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 09:58
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Son dönemde arsa satışları artış trendi gösteriyor

Nef Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yılmaz, son dönemde arsa satışlarının arttığını belirterek, "TÜİK verilerine göre, geçen yılın haziran ayına göre konut satışlarındaki yavaşlama devam ediyor. Buna rağmen bizim 2021'de arsa satışlarımız, toplam ciromuzun yüzde 12'si iken 2022 yılında yüzde 34'üne çıktı. 2023'te bu daha fazla. Trend artarak gidiyor." dedi.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet yürüten Nef markası, yatırım değeri yüksek "Nef Arsa"larını yeni sahipleri ile buluşturmak için yaz festivalleri başlattı. Festival kapsamında düzenlenen kampanyayla, yatırımcıya yüzde 30'a varan indirim ve yüzde 0,99'dan banka kredisi fırsatı sunuluyor.

Arsa yatırımcıları, kampanya çerçevesinde Nef tarafından düzenlenen yaz festivallerinde bir araya gelerek, arsa projelerini yerinde inceleme imkanı buluyor. Bu kapsamda ilki haziranda Nef Arsa Lüleburgaz Proje Alanı'nda gerçekleşen "Nef Arsa Yaz Festivalleri"nin ikincisi, "Nef Arsa Ankara Beynam Proje Alanı"nda düzenlendi.

Etkinlikte, aileler doğanın keyfini çıkarırken, çocuklar da eğlence alanlarını deneyimleme fırsatı buldu. Aynı zamanda Nef'in arsa projelerinde kurguladığı yaşam alanlarını içeren "Nef Arsa Fold Village" konsepti içindeki ekim alanları, açık hava kütüphanesi, yerel satıcıların olduğu alanlar da söz konusu etkinlik çerçevesinde deneyimlendi. Katılımcılar ayrıca, Nef Arsa Modüler Ev Sistemleri'nin ilk örneklerini de gözlemledi.

Gerçekleştirilen etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Nef Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yılmaz, 2020 yılından beri yeni arsa modelleriyle satışların devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, Nef'in tüketicilere, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir, Sakarya, Ilgaz, Hirfanlı, Bursa-Orhaneli, Ankara-Beynam gibi Türkiye'nin birçok bölgesindeki arsalarıyla, şehrin karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir seçenek sunduğunu söyledi.

Doğayla iç içe olma trendinin son dönemde arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Bu talebe cevap verecek olan en iyi bölgeleri seçerek yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yılmaz, Nef Arsa Ankara Beynam Projesi'yle ilgili de bilgi vererek, projenin yaklaşık 600 bin metrekare alanda gerçekleştiğini ve 1000'e yakın kişiye yaşam alanı sunacağını dile getirdi.

Projenin, Ankara'ya yaklaşık 30, Gölbaşı'na 10 dakika uzaklıkta bir arazide yer aldığına değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beynam ormanlarının yanı başında. Beynam ormanları da 1966 yılından beri koruma altında olan bir orman. Bu ormanlar Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından da değerli türlere sahip olan ormanı ve hala korunmaya devam ediyor. Aynı zamanda Bala ilçesine bağlı, 500 yıldır Avşar Türkleri'nin (konar geçer Ankara yörükleri) yaşadığı, özellikle hayvancılık ve gıdayla uğraşan yöre halkının olduğu bir bölge. Bölgenin önemli özelliklerinden biri de Sivas Kongresi'ne giderken Atatürk'ün Beynam köyünde konaklamış olması. Biz de burada Nef Arsa'nın geliştirdiği, doğayla iç içe yaşam konsepti olan 'FoldVillage' konseptiyle beraber yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz."

- Arsa, yeni barınma modeli haline geldi

Türkiye'de arsa satışlarının arttığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"TÜİK verilerine göre, geçen yılın haziran ayına göre konut satışlarındaki yavaşlama devam ediyor. Buna rağmen bizim 2021'de arsa satışlarımız, toplam ciromuzun yüzde 12'si iken 2022 yılında yüzde 34'üne çıktı. 2023'te bu daha fazla. Dolayısıyla üç katın üzerinde bir artıştan bahsedebiliriz. Trend artarak gidiyor."

Yılmaz, arsa yatırımı yapanların yüzde 80'inin de tekrar bir arsa yatırımı yapmak istediğini söyleyerek, arsanın yeni barınma modeli haline geldiğini ve herkesin arsa yatırımcısı olabileceğini ifade etti.

Arsa alırken yaşanan ruhsat, tapu ve imar süreçlerinde ise Nef olarak yatırımcılara destek olduklarını dile getiren Yılmaz, "Arsalar, 'FoldVillage' alanlarıyla da zenginleştirildiğinde, normal değerinden daha fazla değerleniyor. İstediğiniz zaman satabiliyor veya yaşam alanınızı oluşturabiliyorsunuz. Bir Nef Arsa sahibi olduğunuzda diğer bölgelerdeki 'FoldVillage' alanlarından da faydalanabiliyorsunuz. Baktığınız zaman hem ticari açıdan güvenli bir yatırım hem de gelecek için güvenli bir yaşam seçeneği." diye konuştu.

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