Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 26,9696'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 26,9580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 30,0510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,7110'dan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 artışla 101,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 101 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,11240'ta seyrediyor.

Analistler, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya yatırımcıların temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.