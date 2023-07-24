Tarımda, kuraklığa uygun üretim modeli için kollar sıvandı

Küresel İklim değişikliğinin en çok etkilediği alanların başında gelen tarımsal üretimde, daha az suya ihtiyaç duyulacak yöntemlerin geliştirilmesi çalışmaları uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.

Tarımsal üretimde ülkemizin büyük bölümünde su sorunu yaşanması nedeniyle alternatif üretim modellerinin ve uygun bitki çeşitlerinin geliştirilmeleri çalışmaları uzun süredir araştırma konusu edilmişti.

Bölgeye Göre Islah; Talebe Göre Islah; Hızlı Islah; Hızlı Üretim; Daha Fazla Üretim

Özellikle bölgesel üretimde öne çıkan, bitki desenin doğru belirlenmesi ve üretimde belirlenen bu bitkilerin daha az su tüketen çeşitleri üzerinde yoğunlaşılması, ülkemiz tarımı açısından önemli bir çıkış yolu olarak görülmektedir.

Öne çıkan üretim modelinde, bölgelerin bitki desenine uygun olan, verimi yüksek yazlık çeşitlerin ikinci bir ürün olarak ekilmesi ve tarımsal üretime bu yolla katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Geliştirilen üretim modelinde kış sonu veya erken ilkbaharda ekilebilen ve yaz başında veya ortasında hasata gelebilen çeşitlerin geliştirilmesi içinde teknolojik ıslah çalışmalarına ağırlık verildiği bildirilmektedir.

Ülkemizde en çok ekim alanına sahip olan arpa, buğday gibi hububat türlerinde ıslah çalışmalarında yazlık çeşitlere yoğunlaşılması, bitki ıslahında teknolojik ıslahın öne çıkarılması ve bu konuda özel sektör ile kamunun ortak hareket etmeyi önemsemesi, ülkemiz tarımı açısından kayda değer bir ilerleme olarak ele alınmaktadır.

Bir taşla iki kuş

İkinci, üçüncü ürün üretimini birçok bölgede yaygınlaştıracak olan üretim modeli ile buna uygun bitki tür ve çeşitlerinin belirlenmesi ve çoğaltılarak ekim alanının genişletilmesi, yerli ve milli tohumculuğa yönelişte önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

Geliştirilen tarımsal üretim modelinde, nadas ve ekim nöbeti uygulamaları da gündem edilmekte, toprağı nadasa bırakmak yerine daha uygun bitki tür ve çeşitleri ile değerlendirilmesi gerektiği ve bunun üretimi artırmada önemli rol oynayacağı vurgulanmaktadır.

Bölgelere uygun bitki tür ve çeşitlerinin belirlenmesi, bu tür ve çeşitlerin yazlıklarının ıslah edilerek veya geliştirilerek yaygınlaştırılması, yeni alternatif bitki türlerinin üretime dahil edilmesi, bölgesine göre, bir yıl içerisinde iki veya üç ürün olacak şekilde planlamanın yapılması ve bunun birçok bölgeyi içerecek şekilde yaygınlaştırılması anlayışına dayanan üretim modelinde; tüm tarım sektörünün mutabık kalması ve bu modeli daha da geliştirmeye yönelik adımlar atılması, özellikle bu yaklaşımın ve uygulamanın özel sektör tarafından benimsenmiş olması tarımsal üretim açısından büyük avantaj olarak ifade edilmektedir.

Murtaza Akif Acar