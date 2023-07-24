Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 10:36, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 10:37
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce, 17-23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 6 PKK/KCK ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.