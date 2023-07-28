Refakat izni bir bütün olarak kullanılmalıdır

657 sayılı Kanunun "hastalık ve refakat izni" başlıklı 105'inci maddesinin yedinci fıkrasında "Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre 1 katına kadar uzatılır." düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenlemenin usul ve esasları hakkında Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik te bulunmaktadır.

Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre memurun hangi hallerde hangi şartlarda kimlere refakat edeceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede memur; bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarına; bakmakla yükümlü olmadığı halde, refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birine refakat edilebilecektir. Bu sayılanların ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla memura idarenin takdirine bağlı olmaksızın 3 aya kadar refakat izni verilir. Gerektiğinde bu süre 1 katına kadar uzatılır. Dolayısıyla refakat izninin toplam süresi 3 + 3 = 6 ayı geçemeyecektir.

İşte bu noktada söz konusu azami 6 aylık bir süreyi kapsayan refakat izni parça parça kullanılabilir mi? sorusuna cevap vermemiz gerekir. Kanunda ve Yönetmelikte, refakat izninin parça parça kullanılabilmesi yönünde bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, refakat izninin bir bütün olarak kullanılması/kullandırılması gerekmektedir.

Konu hakkında, dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın 03 Kasım 2011 tarihli ve 20337 sayılı görüş yazısında "söz konusu iznin haftada bir gün veya ayda dört gün gibi parça parça kullanılması mümkün bulunmamaktadır" denilmiştir.