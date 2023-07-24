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Altının gram fiyatı 1.702 seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını 11.290 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 11:38, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 11:39
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Altının gram fiyatı 1.702 seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.702 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.701 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.702 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını da 11.290 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 azalışla günü 1.962 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.964 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasaların, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Bu hafta yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirten analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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