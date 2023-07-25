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Ebelik bölümüne veteriner doçenti ilanı

Kafkas Üniversitesi tarafından YÖK tarafından belirlenen kurallara aykırı olarak Ebelik Bölümüne Veteriner alanında Doçent ilanı verildi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 13:20
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Ebelik bölümüne veteriner doçenti ilanı


Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sağlık bilimlerine yönelik fakülte ve yüksekokullar altında yeni program açma aşamasında, eğitim ve öğretimin sürdürülmesinde asgari öğretim elemanı, asgari laboratuvar ve uygulama alanı koşulları, programın açılmasını takip eden üçüncü yılın sonunda olması beklenen asgari öğretim elemanı sayısı ile laboratuvar ve uygulama alanları belirlenerek kamuoyuyla ilan edilmiştir.

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Söz konusu kriterler tüm yükseköğretim kurumları için bağlayıcı olup, gerek ilk defa öğrenci alımlarında gerekse programların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardır.

Ancak, bazı yükseköğretim kurumlarımız özellikle sağlık gibi hassas bir alanda dahi istihdam ettikleri akademik kadrolarda Yükseköğretim Kurumlarının belirlediği kuralları çiğnemekte geri durmamaktadır.

Örneğin, Kafkas Üniversitesi tarafından 22 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Ebelik Bölümü Doçent kadrosunda "Doçentlik unvanını Veteriner Mikrobiyoloji Alanında almış olup, süt ve vajinal svap örneklerinde listeria türleri üzerine çalışmış olmak" şartı aranmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ebelik programında istihdam edilmesine imkan verdiği alanlar ise şunlardır:

"Öğretim üyelerinden en az ikisinin Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliğinden olması zorunludur. Diğer öğretim üyeleri aşağıdaki alanlardan sağlanabilir:
Ebelik,
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği,
Halk Sağlığı Hemşireliği,
Kadın Hastalıkları ve Doğum (Tıp),
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıp),
Aile Hekimliği (Tıp),
Halk Sağlığı (Tıp)"

Görüldüğü üzere, Kafkas Üniversitesi tarafından Ebelik programında verilen Doçent ilanı açık bir şekilde YÖK tarafından belirlenen kriterlere aykırılık teşkil etmektedir.

Ebelik bölümünde Veteriner alanında birisinin Doçent olarak istihdam edilmesi, ilerleyen süreçte bölümün Yüksek Lisans ve Doktora programı gibi lisansüstü düzeyde tekliflerinde de YÖK tarafından dikkate alınmayacaktır.

Bu çerçevede, henüz başvuru süreci devam eden Doçent kadrosu ilanının YÖK tarafından belirlenen ölçütlere uygun olarak düzeltilmesi faydalı olacaktır.

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