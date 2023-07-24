Güneydoğu'da boğulma vakalarına karşı 'yüzme eğitimi' seferberliği

Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesindeki bazı illerde boğulma vakalarına karşı çocukların güvenli bir ortamda serinlemesi için adeta "yüzme eğitimi" seferberliği başlatıldı.

Bunaltıcı sıcaklarda sulama kanalı, nehir ve göletler gibi riskli alanlarda alınan tedbirlere rağmen her yıl çok sayıda boğulma vakası yaşanıyor.

DSİ bölge müdürlükleri, AFAD ve yerel yönetimlerce riskli bölgelerde alınan fiziki tedbirlerin yanı sıra uyarıcı ve bilgilendirici faaliyetler de yürütülüyor.

Gençlik ve Spor müdürlükleri, belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından da boğulma vakalarının önüne geçmek, yaz sıcağından bunalan çocuk ve gençlere güvenli bir ortamda serinleme imkanı sunmak için yüzme kursları düzenlendi.

Mevcut havuzların yanı sıra kent merkezleri ve ilçelerde kurulan portatif havuzlarda antrenörler ve eğitmenlerden ücretsiz yüzme eğitimi alan binlerce çocuk ve genç, güvenle kulaç atıyor, tatilini mutlu geçiriyor.

- DSİ'den sözlü ve yazılı bilgilendirme

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır-Batman Sulamaları İşletme ve Bakım Şube Müdürü Dr. Ramazan Yolcu, AA muhabirine, kurum olarak bugüne kadar sorumluluk alanlarındaki 5 ilde yapısal ve yapısal olmayan bir dizi tedbir aldıklarını belirterek, yeni tedbirler almaya devam edeceklerini söyledi.

Yolcu, şu ana kadar 17 bin metre uzunluğunda tel çit ve zincir çekme gibi fiziki tedbirler uyguladıklarını dile getirerek, "İdare olarak valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, sulama birlikleri ve ziraat odaları başkanlıklarıyla koordineli olarak yazılı ve sözlü olarak vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler de yapılıyor. Bunların yanı sıra köylerde camilerden suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde uyarı anonsları da yapıldı." dedi.

- Diyarbakır

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce, Diyarbakır'da bu yıl 55 okulda 32 bin öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması yapılarak, çocuklara riskli alanlarda suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu anlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aydın Çetin de merkez ve diğer ilçelerde kapalı ve portatif havuzların mevcut olduğunu ifade ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında son 5 yılda 7-17 yaş 100 bine yakın çocuğa eğitim verdiklerini söyledi.

"Bu yıl 40 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." diyen Çetin, havuzlarda 65 yüzme antrenörü ve 14 cankurtaranın görev yaptığını aktardı.

Çetin, ailelerin, çocuklarını güvenle havuzlara gönderebileceğini belirterek, "Sadece bu yıl 5 ilçemizde yeni kapalı havuzlar açıldı. Kalan bütün ilçelerimizde portatif havuzlarımız var. Bütün ilçelerimize kapalı havuzlar yapılacak. Böylelikle bu proje 3 aylık değil, yıl boyunca sürmüş olacak." dedi.

Seyrantepe Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi sorumlusu ve yüzme antrenörü Namet Yıldırım da verdikleri yüzme eğitimi sayesinde çocukların su korkusunu yendiğini, öz güven kazandığını belirtti.

Kursa katılan çocuklardan 9 yaşındaki Enes Çakmak, yüzme öğrendiği için mutlu olduğunu belirterek, "Artık gölde, havuzda rahatlıkla yüzebiliyorum. Bütün eğitmenlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Şırnak

Valilik organizasyonunda kaymakamlıklar ve AFAD tarafından özellikle yaz aylarında Dicle Nehri kenarına yerleştirilen levhalarla vatandaşlara uyarı yapılırken, yazın sıcak geçtiği Cizre, İdil ve Silopi ilçesinde yüzme havuzlarında verilen eğitimle çocuklar hem serinliyor hem de yüzme öğreniyor. 3 yılda, il genelinde 47 bin 113 kişiye yüzme kursu verildi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, Şırnak'ın Dicle Nehri ve Habur Çayı ile önemli bir su havzasına sahip olduğunu belirterek, "Şırnak'ta son 10 yılda yaz aylarında risk taşıyan alanlarda suya giren 36 kişi boğuldu. Kurum olarak boğulma vakalarını sıfıra indirmek için yıl içerisinde okullarda eğitim verdik." ifadelerini kullandı.

İşlek, boğulma ihbarları olduğunda Cizre Belediyesi su altı arama kurtarma, dalgıç ekipleri ile olay yerine hızla intikal ettiklerini ifade etti.

Riskli sulara girilmemesini isteyen İşlek, "Çok iyi yüzme bilen birinin dahi Dicle Nehri'ne ve baraj göletlerine girmemesi gerekiyor. Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsulara girmek tehlikeli. Su, zemininin bataklık olması durumunda kişiyi dibe çekerek boğulmaya neden olmakta." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Şükrü Karaberk, Bakanlığın projesi ile son yıllarda il ve ilçelerde açık ve kapalı yüzme havuzları yapıldığını belirterek, çocuk ve gençlerin hem serinlediğini hem de yüzme öğrendiğini söyledi.

- Şanlıurfa

Hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da, boğulmaların önüne geçilmesi için kamu kurumları bünyesindeki havuzlar ücretsiz hizmet veriyor.

Çocuk ve gençlerin sıcak geçen yaz günlerinde Fırat Nehri, Atatürk Barajı göleti ve tarımsal sulama için kullanılan sulama kanallarına girmemesi için çeşitli uyarılar yapılıyor.

Kentte Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki açık, kapalı ve seyyar 51 havuz da ücretsiz hizmet veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte hava sıcaklığının yaz döneminde yüksek seyrettiğini, yaz başından itibaren belediye bünyesindeki 16 havuzun aktif olarak hizmet verdiğini belirtti.

Sezon başında çocuk ve gençlere tehlikeli yerlerde serinlememeleri için uyarılarda bulunduklarını anlatan Beyazgül, "16 havuzumuzu gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyacı için hazır ettik. Burada cankurtaranlarımız, güvenlik elemanlarımız var. Havuzlardan günde 40 bin çocuğumuz, gencimiz yararlanıyor." dedi.

Yüzme antrenörü Mehmet Akyol da çocuk ve gençlere eğitim verdiklerini ifade ederek, bu derslerin dışında yetenekli çocukları yüzme takımına alıp performans grubu oluşturduklarını, müsabakalara da katıldıklarını belirtti.

Akyol, "Çocuklarımızı kanallara değil Gençlik Spor Bakanlığımızın yüzme havuzlarına bekliyoruz." çağrısında bulundu.

- Batman

Kentte DSİ 103. Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Valilik, Emniyet müdürlüğü, belediye ve jandarma ekipleri denetimleri ve tedbirleri artırdı.

DSİ tarafından tüm okullarda eğitim verilirken, sulama kanallarının geçtiği köylerde bilgilendirme çalışması yapıldı. Valilik tarafından vatandaşlar SMS ile bilgilendirilirken bilboardlara ise boğulma vakalarına karşı uyarı içerikli görseller asıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, 12 havuzda gençlerin ve çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yüzme ihtiyacını karşılayıp, eğitim aldığını belirterek, geçen yıl 20 bin kişinin havuzlardan istifade ettiğini kaydetti. Özperk, "Hedefimiz bu yıl 30 bin kişiye ulaşmak. Havuzlarımıza yoğun ilgi var." dedi.

Eğitim alan çocuklardan Abdullah Mat, Batman Çok Amaçlı Spor Salonunda kurulu portatif yüzme havuzunda serinlediğini ve eğitim gördüğünü söyledi.

Akranlarına seslenen Mat, "Baraj gölüne girmemelerini ve ücretsiz havuzlardan istifade etmelerini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Çocuklardan Yusuf Günce de kendilerine güvenli yüzme imkanı tanıyan yetkililere teşekkür etti.

- Siirt

DSİ ekipleri tarafından Botan Çayı kenarına uyarı levhaları yerleştirilirken jandarma ekipleri de vatandaşları, riskli sulara girmemeleri konusunda bilgilendiriyor. Kentte 4 havuzda günde 3 bin 500 çocuk yüzme eğitimi alıyor.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, vatandaşlara tehlikeli sulak alanlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Piknik yapmak ve serinlemek için su kenarlarını tercih eden ailelerden en büyük taleplerinin çocukları tehlikeli sulardan uzak tutmaları olduğunu dile getiren Akkoyun, çocuk ve gençleri yüzme kurslarına beklediklerini ifade etti.

Yüzme antrenörü Halil Taş da her yıl olduğu gibi bu yıl da açtıkları kurslara katılımın yüksek olduğunu, yüzme eğitimlerini antrenörler eşliğinde verdiklerini belirtti.

- Adana

Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki illerden Adana'da, bazı çocuklar ve vatandaşlar sulama kanalları, Seyhan Nehri ve baraj gölüne girerek serinlemeye çalışıyor.

Çeşitli tedbirlerle boğulma vakalarının önüne geçilmeye çalışılan kentte, Seyhan Nehri, sulama kanalları ve göl kenarlarına yerleştirilen levhalarla vatandaşlara riskli sulara girmenin tehlikeli ve yasak olduğu hatırlatılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının uyguladığı proje ile 5 yılda 91 bin çocuğa yüzme öğretildiğini söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerde 11'i portatif 15 havuzun bulunduğunu ifade eden Çintimar, bu yıl yaklaşık 38 bin çocuğa eğitim verdiklerini aktardı.

Çintimar, kentte boğulma vakalarının genel olarak sulama kanallarında gerçekleştiğine işaret ederek, "Çocuklarımız havuzlara geliyor ve yüzmeyi öğreniyor, serinliyor, kanallara girme ihtiyacı duymuyor. Belgeli 30 antrenörümüz ve 15 cankurtaranımızla bu faaliyetler sürüyor. İstatistiklere bakıldığında 2018 öncesine göre şehrimizde boğulma oranı bayağı düşmüş. Bu çalışmalarımızın neticesinde bunun çok daha düşeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kursa katılan çocuklardan 13 yaşındaki Azer Yiğit Türköz de havuzda antrenörler eşliğinde yüzme öğrendiğini anlatarak, yaşıtlarına serinlemek için su kanalları yerine havuzları tercih etmeleri çağrısını yaptı.

Kentte ayrıca Büyükşehir Belediyesince 14'ü portatif olmak üzere 40 havuzda yüzme eğitimi veriliyor.