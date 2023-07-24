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2023'te yenilenmiş telefona eğilim iki kat arttı

EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir: Ülkemizde yenilenmiş telefonun avantajlarının fark edilmesinden ve marka olarak ilk günden bu yana 'akıllı tercih' olarak konumladığımız bu yeni kategorinin tüketici algısında ve beğenisinde öne çıkmasından memnunuz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 13:04, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 13:06
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2023'te yenilenmiş telefona eğilim iki kat arttı

EasyCep tarafından paylaşılan tüketicilerin cep telefonu alma tercihlerine dair araştırma, bu yıl yenilenmiş telefon alma eğiliminde geçen seneye göre iki kata yakın artış olduğunu gösteriyor.

EasyCep'ten yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin cep telefonu alma tercihlerine dair olarak bağımsız araştırma kuruluşu Sia Insight tarafından yapılan araştırma, yenilenmiş telefonun avantajlarını öğrenen tüketicilerin bu yönde tercih yapmaya giderek daha fazla eğilimli olduğunu ortaya koydu.

Mayıs ayında 12 ilde bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre, yenilenmiş telefonun ne olduğunu öğrenen tüketicilerin yüzde 31'i alışverişlerini bu yönde yapabileceklerini ifade etti. Aralık 2022'de bu oran yüzde 17 seviyesindeydi.

Yenilenmiş telefon almayı düşünen tüketicilerin yüzde 60'a yakını "boşuna daha fazla para ödememek için", yarısı "sıfır telefonla yenilenmiş telefon arasında fark görmediği", yüzde 28'i ise "elindeki parayla daha iyi marka/modelde telefon" alabilmek için tercihini bu yönde kullanıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından lisans verilmiş yenileme merkezleri, 2020 yılından bu yana özel tanımlı bir kanuni altyapıda hizmet veriyor. Taksitlerin 3 ayla sınırlı olduğu sıfır cep telefonlarına karşın, yenilenmiş cep telefonlarında peşin fiyatına 12 ay taksit, 12 ay garanti ve iki hafta süreyle iade hakkı veriliyor.

Yenilenmiş telefon fiyatları, muadili sıfır telefonlara göre yüzde 30'a kadar daha ucuz. Uzman ekiplerce lisanslı merkezlerde yenilenen telefonlarda yalnızca orijinal ve lisanslı yedek parçalar kullanılıyor ve cihazlar kapsamlı testlerden geçiriliyor.

- Yenilenmiş telefon almak "akıllı tercih" olarak öne çıkıyor

2018 yılında kurulan ve Ticaret Bakanlığı'ndan lisans alan ilk yenileme merkezlerinden biri olan EasyCep, aynı araştırmaya göre tüketiciler tarafından bu sektörde bilinirliği en yüksek marka olarak öne çıktı.

En fazla ziyaret edilen ilk 15 e-ticaret platformu arasında yer alırken, 59 konsept mağazanın yanı sıra, 36 Migros mağazasında ve 18 Carrefour mağazasında yer alan satış noktalarıyla, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 120'ye yakın fiziksel noktada hizmet veren EasyCep, sektörün en hızlı büyüyen oyuncusu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yenilenmiş telefonun avantajlarının fark edilmesinden ve marka olarak ilk günden bu yana 'akıllı tercih' olarak konumladığımız bu yeni kategorinin tüketici algısında ve beğenisinde öne çıkmasından memnunuz. Tüketiciye avantajlı koşullarla telefon sağlamanın yanı sıra, elektronik cihazların kullanım ömrünü uzatarak, yeni cihaz üretiminden kaynaklı karbon salınımının önüne geçiyor olmak ve ithalat oranını düşürerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak temel motivasyonlarımız arasında. Buna karşın, ülkemizde telefon alan tüketicilerde yenilenmiş telefon alma oranı henüz yüzde 1'ler seviyesinde. Halbuki Avrupa ve Kuzey Amerika gibi gelişmiş pazarlarda beş kişiden birinin yenilenmiş telefon tercih ettiğini görüyoruz. Ülkemizde, ekonomik durumdan bağımsız olarak, tüketici farkındalığının artmasıyla bu oranın da artacağına inanıyoruz."

- Yedekte tutulan eski telefonlar kullanıma kapanabilir

Yapılan araştırma, tüketicilerin yüzde 28'inin eski telefonlarını yedekte durması için sakladığını gösteriyor. Buna karşın, geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1 yıl boyunca sinyal alınmayan cihazlar BTK tarafından iletişime kapatılacak. Düzenleme 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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