Erzincan'da av tüfeği kazara ateş alan çoban öldü

Burada tedavi altına alınan Aldemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ambulansla önce Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldemir, yapılan müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Aldemir'i fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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