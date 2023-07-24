Samsun'da hız yapan motosikletli genci uyaran trafik polisine başarı belgesi

Dağlı, trafik polisi Yıldırım ve motosiklet sürücüsü Muhammet Fatih Ukte'yi makamında kabul ederek trafik polisini tebrik etti.

Babacan davranışı nedeniyle polis memuru Yıldırım'ı takdir ettiğini dile getiren Dağlı, "Muhammed motosikletiyle gelirken, polis memurumuz babacan tavırları ile hem uyardı hem abilik yaptı hem ona yol gösterdi. Ona küçük de olsa hayat dersi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum bu davranışı için. Tüm polislerimiz aslında böyle. Polisimiz güzel bir çalışmaya imza attı. Sayın İçişleri Bakanımız tebriklerini gönderdi. Kendisini biz de takdir ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz." diye konuştu.

Polis memurunun bir maaşla ödüllendirileceğini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bunu çoktan hakkettiğini düşünüyoruz. Muhammet de bundan sonraki hayatında daha dikkatli olacak. Motosiklete binmek güzel, ayrı bir zevk ama önce hayatımızı düşüneceğiz. Gençliğimizi ve geleceğimizi düşüneceğiz. Muhammet de çok daha dikkatli olacak. Ona bu da çok güzel bir hayat dersi oldu. Polisimiz Alper Gökhan'a özellikle teşekkür ediyorum. Kendisini takdir ediyoruz. Bundan sonra da babacan tavrıyla güzel yaklaşımıyla vatandaşlarımıza yol göstermeye inşallah devam edecek."

Atakum ilçesinde uygulama sırasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Yıldırım, aracı hızlı kullanmaması yönünde motosikletli gence babacan tavırlarıyla nasihatte bulunmuştu.

Motosikletli genç bu anları kask kamerasıyla kaydederek, polisin samimi ve duygusal tavsiyelerini sosyal medyada paylaşmıştı.