Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alagözyaylası'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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