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Manisa'da orman yangını: Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir çok evin yandığı öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgedeki vatandaşlar tahliye ediliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 17:11, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 17:11
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Manisa'da orman yangını: Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor.

Yangın büyüdü

Öte yandan yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesine yöneldi. Kırsal mahallede birçok evin yandığı öğrenilirken, vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor.

Alevleri havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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