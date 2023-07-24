interal Endüstriyel Ekstrüzyon Profiller Her Sektörde Tercih Edilir

Erdoğan: Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz
Erdoğan: Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz
5.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
5.000 TL kadar faizsiz nakit avans fırsatı!
Sponsorlu İçerik
CHP çifte MTV'nin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP çifte MTV'nin iptali için AYM'ye başvurdu
İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısı
İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısı
Uzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak
Uzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak
Manisa'da orman yangını: Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor
Manisa'da orman yangını: Birçok ev yandı, vatandaşlar tahliye ediliyor
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine yalanlama
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine yalanlama
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri
KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı
KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı
TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şüpheli tutuklandı
Memur-Sen'den emekliler için seyyanen zam talebi
Memur-Sen'den emekliler için seyyanen zam talebi
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
Kavurucu sıcaklar bu hafta başı 4-8 derece düşüyor - Haritalı
İnternet yüzde 70 zamlandı
İnternet yüzde 70 zamlandı
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Danıştay'dan memura müjde: Sözleşmeli süre kademeye eklendi
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Yargıtay'dan kiracı kararı
Yargıtay'dan kiracı kararı
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

interal Endüstriyel Ekstrüzyon Profiller Her Sektörde Tercih Edilir

Kaynak : MN Medya
Yazdır
interal Endüstriyel Ekstrüzyon Profiller Her Sektörde Tercih Edilir

İLANDIR...

interal Endüstriyel Ekstrüzyon Profiller Her Sektörde Tercih Edilir

Çuhadaroğlu; interal markası altında giydirme cephe sistemler, sürme sistemler, doğrama sistemler, kapı ve pencere sistemleri, güneş kırıcılar, yardımcı sistemler, kasırgaya dayanıklı sistemler ve alüminyum aksesuarlardan oluşan alüminyum mimari sistemler yanı sıra endüstriyel ekstrüzyon profil, üretimi, satışı ve pazarlamasını yaptığı, Türkiye'nin önde gelen alüminyum ekstrüzyon ve alüminyum sistem evi firmasıdır.

Yarım asrı aşkın bir tecrübeye sahip olan Çuhadaroğlu, alüminyum mimari ve endüstriyel ekstrüzyon profillerin üretimden başlayarak tüm süreçlerin gerçekleştirildiği yüksek kapasiteli fabrikalara sahip entegre bir işletmedir. Alüminyum biyet dökümü ve devamında kalıp atölyesi, 3 farklı tipteki 1650-Mton, 1800-Mton ve 4000-Mton alüminyum ekstrüzyon hatları, Qualanod ve Qualicoat-Seaside sertifikalı, dünyada hibrit uygulama yapan ilk yüzey (dikey hat) işlem üniteleri, mekanik işleme tesisatı ve paketleme atölyeleri gibi üretim üniteleri ile hizmet vermektedir. Alüminyum ürünlerinin tamamını birincil alüminyum alaşımlarından ekstrüde ederek, mimari sistemler ve endüstriyel profiller ile birlikte, yıllık 20.000 ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip olmaktadır.

interal Endüstriyel Ekstrüzyon Profiller Modüler Yapısıyla, Farklı Projelere Özelleştirilmiş Çözümler Sunar

Alüminyumun hafif, dayanıklı yapısı ve estetik görünümü ile öne çıkan bir metal olması endüstriyel anlamda kullanımına ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Alüminyum profiller, kullanım yeri çeşitlerine göre değişmektedir. interal markalı endüstriyel profil üretiminde sigma profilleri, küpeşte profilleri, solar profiller, basit kutu profiller, karmaşık yapıdaki soğutucu profillerine kadar çok çeşit profil bulunmaktadır. Kullanım alanlarına göre tercih edilen ekstrüzyon profiller birçok alanda sektörün ihtiyacını karşılayan, özellikli malzemelerdir. Kullanım alanlarının görüldüğü sektörler başlıca otomotiv, inşaat, savunma sanayi, sağlık, taşımacılık, lojistik hizmetleri gibi sektörlerdir.

Endüstriyel profiller üzeri eloksal kaplanabilen, kolay işlenebilir özellikleri nedeni ile çok çeşitli alanlarda, sektörlerde tercih edilen profillerdir. Endüstriyel profiller, endüstriyel alanlarda geniş bir kullanım alanına sahip olan dayanıklı ve çok yönlü yapı malzemeleri olduğu için, çeşitli uygulamalara uygun olarak tasarlanabilmekte ve farklı boyutlarda üretilebilmektedir. Kullanıldığı endüstriyel ortamlarda yoğun kullanıma dayanıklılık gösterdikleri için tercih oranı daha yüksektir.
Ekstrüzyon profiler, çeşitli şekillerde kesilebilir, delinebilir, kertilebilir, bu da farklı uygulamalara uygunluk sağlamaları anlamına gelir. Endüstriyel profiller Çuhadaroğlu bünyesinde aynı zamanda farklı tip kaynak metotları ile kaynatılabilir ve farklı tip uygulamalarda kullanılabilir. . https://www.interal.com.tr/ web sitemizden hemen üye olabilir, yurtiçi ve yurtdışı satış ekibimizden destek alabilirsiniz

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber