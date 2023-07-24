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interal Endüstriyel Ekstrüzyon Profiller Her Sektörde Tercih Edilir



Çuhadaroğlu; interal markası altında giydirme cephe sistemler, sürme sistemler, doğrama sistemler, kapı ve pencere sistemleri, güneş kırıcılar, yardımcı sistemler, kasırgaya dayanıklı sistemler ve alüminyum aksesuarlardan oluşan alüminyum mimari sistemler yanı sıra endüstriyel ekstrüzyon profil, üretimi, satışı ve pazarlamasını yaptığı, Türkiye'nin önde gelen alüminyum ekstrüzyon ve alüminyum sistem evi firmasıdır.



Yarım asrı aşkın bir tecrübeye sahip olan Çuhadaroğlu, alüminyum mimari ve endüstriyel ekstrüzyon profillerin üretimden başlayarak tüm süreçlerin gerçekleştirildiği yüksek kapasiteli fabrikalara sahip entegre bir işletmedir. Alüminyum biyet dökümü ve devamında kalıp atölyesi, 3 farklı tipteki 1650-Mton, 1800-Mton ve 4000-Mton alüminyum ekstrüzyon hatları, Qualanod ve Qualicoat-Seaside sertifikalı, dünyada hibrit uygulama yapan ilk yüzey (dikey hat) işlem üniteleri, mekanik işleme tesisatı ve paketleme atölyeleri gibi üretim üniteleri ile hizmet vermektedir. Alüminyum ürünlerinin tamamını birincil alüminyum alaşımlarından ekstrüde ederek, mimari sistemler ve endüstriyel profiller ile birlikte, yıllık 20.000 ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip olmaktadır.

interal Endüstriyel Ekstrüzyon Profiller Modüler Yapısıyla, Farklı Projelere Özelleştirilmiş Çözümler Sunar



Alüminyumun hafif, dayanıklı yapısı ve estetik görünümü ile öne çıkan bir metal olması endüstriyel anlamda kullanımına ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Alüminyum profiller, kullanım yeri çeşitlerine göre değişmektedir. interal markalı endüstriyel profil üretiminde sigma profilleri, küpeşte profilleri, solar profiller, basit kutu profiller, karmaşık yapıdaki soğutucu profillerine kadar çok çeşit profil bulunmaktadır. Kullanım alanlarına göre tercih edilen ekstrüzyon profiller birçok alanda sektörün ihtiyacını karşılayan, özellikli malzemelerdir. Kullanım alanlarının görüldüğü sektörler başlıca otomotiv, inşaat, savunma sanayi, sağlık, taşımacılık, lojistik hizmetleri gibi sektörlerdir.



Endüstriyel profiller üzeri eloksal kaplanabilen, kolay işlenebilir özellikleri nedeni ile çok çeşitli alanlarda, sektörlerde tercih edilen profillerdir. Endüstriyel profiller, endüstriyel alanlarda geniş bir kullanım alanına sahip olan dayanıklı ve çok yönlü yapı malzemeleri olduğu için, çeşitli uygulamalara uygun olarak tasarlanabilmekte ve farklı boyutlarda üretilebilmektedir. Kullanıldığı endüstriyel ortamlarda yoğun kullanıma dayanıklılık gösterdikleri için tercih oranı daha yüksektir.

Ekstrüzyon profiler, çeşitli şekillerde kesilebilir, delinebilir, kertilebilir, bu da farklı uygulamalara uygunluk sağlamaları anlamına gelir. Endüstriyel profiller Çuhadaroğlu bünyesinde aynı zamanda farklı tip kaynak metotları ile kaynatılabilir ve farklı tip uygulamalarda kullanılabilir. . https://www.interal.com.tr/ web sitemizden hemen üye olabilir, yurtiçi ve yurtdışı satış ekibimizden destek alabilirsiniz

