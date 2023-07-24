Tır, arızalanan otomobil ile kurtarıcıya çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Özlem Ayna'nın Körfez ilçesindeki bir özel anaokulunun müdürü olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, Gökçimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayna ile yanındaki Z.B. ve B.A, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ayna, buradaki müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Aynı istikamette seyreden Ö.E. idaresindeki 41 VA 285 plakalı tır, yardım eden oto kurtarıcıya ve arızalanan otomobile çarptı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Özlem Ayna'nın (44) kullandığı 41 ANN 173 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkisinde arızalandı. Bu sırada bölgeden geçen 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcısının sürücüsü Erdinç Gökçimen (30), emniyet şeridinde park halindeki araca yardım etmek için durdu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net