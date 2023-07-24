İmamoğlu aday olmazsa muhalefetin İstanbul adayı kim olmalı?

ORC Araştırma 19-23 Temmuz tarihleri arasında 2600 katılımcı ile yüz yüze yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmada katılımcılara "Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaması halinde, size göre muhalefetin önümüzdeki yerel seçimlerde adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi.

İşte araştırmanın sonuçları;

SEÇMENLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI

"İSTANBUL"

"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaması halinde, size göre muhalefetin önümüzdeki yerel seçimlerde adayı kim olmalı?"