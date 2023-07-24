Çocuğuna yapılan muameleyi beğenmedi, sağlık çalışanını darp etti

Olay, önceki gün ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Çocuğunu hastaneye götüren S.A., çocuğuna yapılan muayeneyi beğenmeyerek sağlık çalışanı C.T. ile hastanenin önünde görüşmek istedi. S.A., sağlık çalışanı C.T. ile acil servisin önüne çıktı. C.T., durumu izah etmeye çalıştığı sırada S.A., yumruk atarak sağlık çalışanına saldırdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga kısa sürede sonlandırıldı. Durum polise haber verildi. S.A., polis tarafından gözaltına alındı. C.T. de ifade vermek için polis merkezine gitti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

S.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.'nın C.T.'yi darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.