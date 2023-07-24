Hakkari kırsalında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Törene, şehidin yakınları, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

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