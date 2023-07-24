Dışişleri, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetledi
Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 21:49, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 22:05
Bakanlık, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kopenhag'da bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullanıldı.