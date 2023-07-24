Diyarbakır'da parçalanmış erkek ceset bulundu
Diyarbakır'ın Hazro ilçesi kırsalında parçalanmış erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2023 22:06, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2023 22:08
İlçenin kırsal Dadaş Mahallesi'nde vücut bütünlüğü bozulmuş halde erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler cesedin yakınlarda evi bulunduğu öğrenilen 84 yaşındaki F.D'ye ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.