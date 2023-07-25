Öğrenciye fahiş kira koruması

Fahiş kiralara karşı alternatif önlemler geliştiren hükumet, üniversite öğrencilerinin yüksek kiralar nedeniyle ev yerine yurtlara yönelme ihtimaline karşı da hazırlık içinde. Hedef, başvurularda yurtlara yerleştirme oranında çıtayı yükseltmek. Milyonlar açıklanan YKS sonuçları sonrasında üniversite tercihlerine hazırlanırken Gençlik ve Spor Bakanlığı da yurtlarda yeni eğitim öğretim yılını planlıyor.

BAŞVURANLARIN %97'İ YERLEŞMİŞTİ

Bakanlık geçen yıl yurtlara başvuran 100 öğrenciden 97'sini KYK yurtlarına yerleştirmişti. İstanbul ve İzmir'de ise başvuruda bulunan bütün öğrenciler KYK yurtlarına girmişti. Geçen yıl 415 bin 305 genç başvuruda bulunurken bu yıl bu rakamın daha fazla olması bekleniyor. Bu nedenle bakanlık da artan kiralara paralel oluşabilecek talebi de dikkate alarak hazırlıklarına şimdiden başladı.

ÖZEL YURTLARLA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yeni yurt inşaatları sürerken, yurt kapasitesinin kiralama binalarla takviye edilmesi, özel yurt kapasitelerinin iş birlikleri ile değerlendirilmesi, hemşeri dernekleri, vakıflar ve dernekler gibi sivil toplum örgütleri bünyesinde bulunan yurtlarla ilgili iş birliği yapılması gündeme seçenekler arasında bulunuyor.

Mehmet Güney