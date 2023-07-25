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Meclis olağanüstü toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere, bugün olağanüstü toplanacak

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 09:53, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 09:55
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Meclis olağanüstü toplanıyor

CHP'nin çağrısıyla TBMM saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis'in çalışması için 200 milletvekilinin katılımı gerekiyor.

Genel Kurul'da milletvekilleri, CHP'nin yeterli sayıda imza ile olağanüstü toplanma talebinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısı yapması üzerine bugün saat 15.00'te bir araya gelecek.

"YETER SAYISI" ARANACAK

Genel Kurul'un açılması sonrasında görüşmelere başlanabilmesi için en az 200 olan toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde, görüşmelere geçilecek.

Görüşmelerde, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması." önerisi ele alınacak.

Öneri üzerinde, siyasi parti grupları, görüşlerini dile getirecek.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun (151'den az olmamak şartıyla) sağlanması halinde, genel görüşme açılacak.

Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Meclis'in ekonomide yaşanan gelişmeleri ve son zamları görüşmesi gerektiğini belirterek olağanüstü toplantı başvurusu yapmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, başvurunun yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapıldığı gerekçesiyle o çağrıya olumlu yanıt verdi.

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