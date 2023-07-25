Benzinin ardından LPG'ye de zam yolda
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Otogaza bu gece'den itibaren 24 kuruşluk bir zam bekleniyor
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 10:01, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 10:06
LPG'YE DE ZAM GELİYOR
Dolar ve petrol fiyatları nedeniyle motorine gelen zammın ardından benzine 2 TL'lik zam geldi. Motorin ve benzinin ardından LPG'ye de zam beklentisi oluştu.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece yarısı (26 Temmuz) akaryakıt kalemlerinden LPG'ye 24 kuruşluk bir zam bekleniyor...