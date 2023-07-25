15 Temmuz etkinliklerinde fenalaşan belediye başkanı hayatını kaybetti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs'ta kürsüden vatandaşlara seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Başkan Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapılmıştı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren'in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Erdoğan Eren sabah saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen anmada konuşma yapan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren kürsüde kalp krizi geçirdi. Başını mermere çarpan Ereni helikopterle hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'da, kalp krizi geçiren Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yapan Eren, aniden fenalaşarak kafasını mermere çarptı.

Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen ve sağlık ekiplerince meydanda ilk müdahalesi yapılan Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.