Gazeteciler Sibel Yükler, Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan gözaltına alındı

Sibel Yükler ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz ve Fırat Can Arslan'ın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Polisin Yükler'i, evine bu sabah saat 05.00 sularında baskın düzenledikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüğü bildirildi.

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Onlarca tutuklu gazetecinin dosyasını kamuoyuna duyuran ve dosyaların haberlerden ibaret olduğunu ortaya koyan gazeteci @sibelyukler sabaha karşı evine yapılan operasyonla gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.