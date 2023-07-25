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Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğüne istisna kriterinde değişiklik yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilen "yıllık mali bilanço toplamı tutarında" değişiklik yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 10:35, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 10:36
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Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğüne istisna kriterinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurul, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16'ncı maddesi ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik'in 8 ve 16'ncı maddelerini göz önünde bulundurarak, 19 Temmuz 2018 tarihli karar ile Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilen "yıllık bilanço toplamı tutarı"nı Türkiye'deki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirdi.

Bu kapsamda 19 Temmuz 2018 tarihli Kurul kararında yer alan "Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar" ifadesindeki yıllık mali bilanço toplamı tutarı güncellendi.

"Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların" Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünden istisna tutulması hüküm altına alındı.

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