Tarla sahibinin, toprakta uyuyurken ezdiği 4 yaşındaki Esmanur hayatını kaybetti

Yerde hareketsiz yatan Esmanur'u gören ailesi, üzerinden geçen kamyonetle Esmanur'u İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürdü. Ancak Esmanur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi mahallesinde bulunan bir fasulye tarlasına Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçileri, fasulye hasadı yapıyordu. Ailesi tarlada çalışan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, hasat sırasında toprak üzerinde uyuya kaldı. Bu sırada tarlaya gelen tarla sahibi Akif A. , kamyonetle girdiği tarlada uyuyan çocuğun üzerinden geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net