Tarla sahibinin, toprakta uyuyurken ezdiği 4 yaşındaki Esmanur hayatını kaybetti
Şanlıurfa'dan İnegöl'e gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin 4 yaşındaki çocuğunu, tarla sahibi kamyonetle üzerinden geçerek ezdi. Fasulye tarlasındaki toprağın üzerinde uyurken ezilen 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, hayatını kaybetti. Babası, aynı kamyonetle çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Tarla sahibi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'dan İnegöl'e gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin 4 yaşındaki çocuğunu, tarla sahibi kamyonetle üzerinden geçerek ezdi. Fasulye tarlasındaki toprağın üzerinde uyurken ezilen 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, hayatını kaybetti. Babası, aynı kamyonetle çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Tarla sahibi gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi mahallesinde bulunan bir fasulye tarlasına Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçileri, fasulye hasadı yapıyordu. Ailesi tarlada çalışan 4 yaşındaki Esmanur Solmuş, hasat sırasında toprak üzerinde uyuya kaldı. Bu sırada tarlaya gelen tarla sahibi Akif A., kamyonetle girdiği tarlada uyuyan çocuğun üzerinden geçti.
Yerde hareketsiz yatan Esmanur'u gören ailesi, üzerinden geçen kamyonetle Esmanur'u İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürdü. Ancak Esmanur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Tarla sahibi Akif A. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.