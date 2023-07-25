Samsun'da doktora silah çeken hasta yakını gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi, ruhsatsız silahı ile gözaltına aldı.

Hasta yakını S.U, doktor Özkan'a silah çekti. Çevrede bulunan hastane çalışanları ile hasta yakınlarının devreye girerek şüphelinin elinden silahı almaya çalıştığı esnada ateş alan silahtan çıkan mermi tavana isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde hasta yakını S.U. (74), hastanede tedavi gören kızı hakkında bilgi almak istediği beyin cerrahı Ömer Özkan ile tartışma yaşadı.

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