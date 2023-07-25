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Bakan Koca: İlaç temininde sorun yaşamamak için kuru güncelledik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili, "İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. İlaç temininde sorun yaşamamak için 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. Euro karşılığı TL kuru şimdi 14.1 olarak değiştirildi" dedi. Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair iddiaları yalanladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 12:21, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 12:23
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Bakan Koca: İlaç temininde sorun yaşamamak için kuru güncelledik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, ilaç fiyatlarına yapılan zam konusunda şunları söyledi:

"Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun %60'ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta euro kurunun Türk lirası karşılığı 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken euroyu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugun bildiğiniz gibi euro kuru reel sektörde 30'larda."

Koca, Hepatit A aşısı olmadığına dair çıkan iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hepatit A aşısı olmadığına dair iddialar kesinlikle dogru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiginiz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek icin teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hapatit A aşısı. Hıfzıssıhha da üretilecek aşıların dışında üç aşı icin teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok.Endişe etmeyelim."

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