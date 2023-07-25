Kira davalarında arabuluculuk düzenlemesi mahkemelerin iş yükünü azaltacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçen yıl Borçlar Kanunu'na eklenen geçici maddeyle konut kira sözleşmelerinde yıllık kira artışının azami yüzde 25 olarak sınırlandırıldığını hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen yasal düzenlemeyle bu sürenin 1 Temmuz'dan itibaren 1 yıl daha uzatıldığını aktaran Tunç, böylece konut kira sözleşmelerinde yıllık artışın 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25'i geçemeyeceğini söyledi.

1 Eylül'de kira davalarında zorunlu aracılık döneminin başlayacağını belirten Tunç, "Kiracı veya kiralayan kira bedeli veya tahliye ile ilgili dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunlu olacak. İş hukukundan doğan davalar, ticari davalar, tüketici davalarında uygulanan zorunlu arabuluculuk kapsamına 1 Eylül itibariyle kira davalarının yanı sıra Kat mülkiyetinden doğan davalar, komşuluk hukukundan doğan davalar, ortaklığın giderilmesi ne ilişkin davalar da alınıyor." dedi.

"Mahkemelerin iş yükü azalmış olacak"

Tunç, "Kira uyuşmazlıklarının mahkemeye intikal etmeden arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşması, tarafların daha az masrafla ve daha hızlı ve barışçıl bir yöntemle uzlaşmalarını sağlayacak, bu durumda mahkemelerin iş yükü de azalmış olacak." ifadelerini kullandı.