Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi'nin ilk temelinin Malatya'da atılacağını açıkladı

Özhaseki, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerinde dönüşüm çalışmaları için inşaatlara başlanacağını söyleyen Özhaseki, "Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya'da atacağız. Mesela, Hatay Antakya merkezi yıkılmış, Adıyaman merkezi yıkılmış, o merkezleri imar ve inşa edeceğiz. Malatya'nın meydan projesi, Bakırcılar Çarşısı'nın olduğu yerde temel atıp bir de vatandaşın yerinde dönüşümü için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bu merkezler belki bin sene yaşayacak." dedi.

Özhaseki, yıkıma uğrayan şehir merkezlerinin, tarihi dokuya uygun olarak inşa edileceğini vurgulayarak, "Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise Yerinde Dönüşüm Projemizle vatandaşlarımız, her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak 'Bismillah' diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezleri için projeler hazırlandığını anlatan Özhaseki, "Güvenli olan, merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay'da da merkezde yapılaşmaya başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin artı 4 katı geçmeyecek." bilgisini verdi.

- Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta deprem konutu inşa edecek

Özhaseki, Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'ta afetzedeler için konut yapmak istediğini aktararak, bu inşaatlar için de yerlerin belirlendiğini söyledi.

Deprem bölgesinde konut yapmak isteyen başka ülkelerin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Uluslararası camiadan yardım ve destek vermek isteyenler var. Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudiler de depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyor. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

- İstanbul'un kentsel dönüşüm çalışması

Özhaseki, İstanbul'un kentsel dönüşümü için Büyükşehir Belediyesi ile 39 ilçe belediyesinden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi yapıldığını anlattı.

Bu kapsamda bir çalışma grubu oluşturulacağını söyleyen Özhaseki, "Bu çalışma 1-2 ay sürer. 1-2 ay içinde İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra mırın kırınlar çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız, yol haritasını belirleyeceğiz." dedi.

Mehmet Özhaseki, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya davet edildi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Evet davet edildi, personelini gönderdiler, kentsel dönüşüm ekiplerini gönderdiler. Yol haritası çıkınca başkanları davet edip anlatacağım. Çünkü onların bir siyaset dili var. Ben daha önce kendilerine birkaç kez söyledim; deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. En azından siyaset üstü görerek devam edelim diye teklif ettiğim için başkanları çağırıp 'İstanbul dönüşümünü şöyle şöyle yapacağız' diye anlatacağım. Tahmin ediyorum bir ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi bakanlıkta çalışma grupları çalışıyorlar. Dediğim gibi 39 ilçe de İstanbul Büyükşehir de var, AFAD da var, İstanbul Valiliği de var, çalışmamızı hepsiyle birlikte yürüteceğiz. Orada çatı kuruluş biziz. Burada yol haritası çıkarmaya uğraşacağız, 3-4 hafta sürecek, ondan sonra netleşecek."

- Kira artışları

Kira ücretlerindeki artışa ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arzı. Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabii bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız inşallah." dedi.