Yunanistan sınırında 7'si FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
Yakalananlardan 7'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 13:47, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 13:49
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.