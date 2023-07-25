Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' demiş

Bakan Işıkhan: Görüşmeleri inşallah uzlaşmayla sonlandıracağız
Bakan Işıkhan: Görüşmeleri inşallah uzlaşmayla sonlandıracağız
FETÖ'nün güncel ve finansal yapılanmasından 14 şüpheli yakalandı
FETÖ'nün güncel ve finansal yapılanmasından 14 şüpheli yakalandı
Depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak
Depremin merkez üssü Elbistan'da ekmek ücretsiz dağıtılacak
Bakan Koca: İlaç temininde sorun yaşamamak için kuru güncelledik
Bakan Koca: İlaç temininde sorun yaşamamak için kuru güncelledik
Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadelemiz sürüyor
Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadelemiz sürüyor
'Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık'
'Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık'
'Marmaray Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı'
'Marmaray Avrupa kıtası nüfusundan daha fazla yolcu taşıdı'
15 Temmuz etkinliklerinde fenalaşan belediye başkanı hayatını kaybetti
15 Temmuz etkinliklerinde fenalaşan belediye başkanı hayatını kaybetti
Benzinin ardından LPG'ye de zam yolda
Benzinin ardından LPG'ye de zam yolda
Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Van'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Adana - Kozan bölgesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Adana - Kozan bölgesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Benzinde tabela değişti; litresi 36 lirayı aştı
Benzinde tabela değişti; litresi 36 lirayı aştı
Buğday fiyatları 5 ayın zirvesini gördü
Buğday fiyatları 5 ayın zirvesini gördü
AK Parti'de seçim hesapları: İstanbul ve Adana için umut yüksek
AK Parti'de seçim hesapları: İstanbul ve Adana için umut yüksek
Öğrenciye fahiş kira koruması
Öğrenciye fahiş kira koruması
Bakımevinde şiddet! Skandal görüntüler sonrası o bakımevi boşaltıldı
Bakımevinde şiddet! Skandal görüntüler sonrası o bakımevi boşaltıldı
Krediler için yeni tedbir geldi
Krediler için yeni tedbir geldi
Kredi kartı nakit çekim azami faiz oranlarında değişiklik
Kredi kartı nakit çekim azami faiz oranlarında değişiklik
Türkiye'den yurt dışına göç yüzde 62,3 arttı
Türkiye'den yurt dışına göç yüzde 62,3 arttı
Kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı
Hız yapan motosikletli genci uyaran trafik polisine başarı belgesi
Hız yapan motosikletli genci uyaran trafik polisine başarı belgesi
Erdoğan: Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz
Erdoğan: Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyiz
CHP çifte MTV'nin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP çifte MTV'nin iptali için AYM'ye başvurdu
İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısı
İletişim Başkanlığından 'oltalama' uyarısı
Uzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak
Uzmanından 'sıcak hava' uyarısı: Yer yer 45 dereceye kadar çıkacak
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine yalanlama
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi haberlerine yalanlama
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri
KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı
KESK 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı
TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
TBMM yarın olağanüstü toplanıyor
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şüpheli tutuklandı
Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' demiş

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, "yüksek faize ilişkin" dikkatli olmalarını söylemiş, ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda!" dedi.

Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 13:51, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 14:04
Yazdır
Erdoğan, Şimşek ve Merkez Bankası ekibine 'dikkatli olun' demiş

Merkez Bankası politika faizini piyasada beklentilerin altında artırdı. Son olarak geçtiğimiz hafta politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıktı.

Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin dikkat çeken yazı Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan geldi.

Müderrisoğlu, "Ekonomide virajı geniş almak" başlıklı yazısında, "Ekonomide ciddi bir iletişim stratejisine" ihtiyaç duyulduğunu hatırlatma görevimiz bulunuyor" görüşünü aktararak, "Hızlı toplantılar, Twitter paylaşımları, Para Politikası Kurulu metinleri bir yere kadar idare ediyor. Oysa... Piyasa profesyonelleri de sade vatandaş da kendi önceliklerine göre mesaj/ tedbir/netice bekliyor. Üstelik bütün bu olup bitenlerin yanı sıra, ileride atılabilecek adımların parlamentoya taşınması yani milletvekilleri ve AK Parti yönetiminin de aydınlatılması zarureti doğuyor. Ve mutlaka Sn. Cumhurbaşkanımızın genel yaklaşımı ve duyarlılığının ön planda tutulması da bütün bu denklemin asli noktasına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sn Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, "yüksek faize ilişkin" dikkatli olmalarını söylemiş, ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda!"

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber