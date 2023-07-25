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Türkiye sıcaktan kavruluyor, Bolu en soğuk il oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece 0,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 15:36, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 15:37
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Türkiye sıcaktan kavruluyor, Bolu en soğuk il oldu

Ülke genelinde aşırı hava sıcaklıkları yaşanırken Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düştü. Kış aylarında da zaman zaman Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu, yazın unvanını korudu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

Buna göre Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma merkezinde ölçülen 0,8 derece sıcaklık, Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. En soğuk ikinci nokta ise Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu. Burada sıcaklık 3.9 santigrat derece ölçüldü.

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