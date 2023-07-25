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Öğretmenlik okudu atanamayınca çilek üreticisi oldu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Gökhan Öztürk (43), atanamayınca köyünde 1 dönümlük arazisine modern sera tesisi kurarak topraksız çilek üretimine başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 15:57, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 16:51
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Babalı köyünde yaşayan Gökhan Öztürk, büyük bir hevesle okuduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun oldu. Hayallerini süsleyen öğretmenlik için formasyonunu da alan Öztürk, birkaç kez Kamu Personeli Seçme Sınavı'na(KPSS)girdi. Atanamayınca farklı iş alanlarına yönelen Öztürk, son 5 yıldır Babalı köyünde ailesinin de desteğiyle 2.5 dönüm açık alanda, 1 dönüm de serada topraksız çilek üretmeye başladı.
Öztürk, herhangi bir destek almadan tamamen kendi imkanlarıyla 5 yıldır ürettiği çilekleri, Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illere de satışını yapıyor. Hafta içi seradaki çileklerin bakımını özenle yapan Öztürk, tadı ve kokusuyla fark oluşturan çileklerin satışını da hafta sonu gerçekleştiriyor. Öztürk çileğin kilosunu 40 liradan satışa sunuyor.

"Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz"

5 yıldır köylerinde çilek üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztürk, "İlk önceleri ne iş yapacağımıza karar veremedik, sonra araştırdık. 5 sene önceki şartlarda Yozgat'ta çilek yetiştiriciliğinin çok fazla yapılmadığını gördük. Şu anda 2.5 dönüm açık alanda çilek üretiyoruz. 1.6 dönüm alanda seramız var bunun yarısında da çilek üretiyoruz. Pazar sıkıntısı çekmiyoruz. Açık tarlamızı perakende olarak seramızdaki ürünleri de toptan satıyoruz. Vatandaşlar gelip tarladan alıyor, tüccarlara veriyoruz ayrıca şehir dışından gelen misafirlerimize satış gerçekleştiriyoruz" dedi.

Çilekler özel bakım istiyor

Çileklerin bakımını özenle yaptığını belirten Öztürk, "Çileğe zaman ayırmak ve içinden çıkmamak gerekiyor. Bu iş ekstra yapılacak bir iş değil, asıl işiniz bu olması gerekiyor. Ek iş olarak yaparsanız istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Onun için ciddiye alıp bakımını iyi öğrenmek gerekiyor. Zamanla yaşadıkça bu konuda kendinizi geliştiriyorsunuz. Araştırmak, bu işi yapan başka şehirdeki üreticilerle görüşmeniz gerekiyor. Yozgat'ta da çok kaliteli çilek yetişiyor ama bakımını çok iyi yapmanız gerekiyor. Biz hafta içi çileklerin bakımını yapıyoruz, hafta sonu da toplayıp satışını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

En büyük destekçisi ailesi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu da söyleyen Öztürk, bu zamana kadar farklı farklı işlerle uğraştığını ancak başka şehirlere gitmek yerine son olarak çilek üretmeye karar verdiklerini ifade etti. Son 5 yıldır çilek yetiştiriciliğiyle uğraşan ve en büyük destekçisinin ailesi olduğunu da belirten Öztürk, ileriki dönemlerde imkanlar dahilinde bu işi daha da geliştireceğini söyledi.

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