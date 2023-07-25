Trafoya giren yılan, 6 köyü elektriksiz bıraktı

Olay, Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere Köyü ile İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köylerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaların ısınması ile birlikte görünürlükleri artan yılanlar, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya başladı.



Küre'nin Ersizlerdere köyü ile İnebolu ilçesinin Kabalarsökü köylerinde bulunan elektrik trafosuna giren yılanlar, iletim kabloları arasında akıma kapılarak öldü. Yılandan dolayı kısa devre oluşan hatta elektrik kesintisi oldu ve 6 köyün elektriği kesildi.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgede giden ekipler, direkleri ve trafoları tek tek gezerek arızayı bulmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat boyunca bölgeyi gezen ekipler, trafo içerisinde yılanı fark etti. Ekipler tarafından akıma kapılarak ölen yılanın trafo içerisinden alınmasıyla köylere tekrar enerji verildi.