Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük tazminat ödenecek
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney; 'Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük olarak, 5 aylık havacılık tazminatı ödeneceği bilgisi Sendikamıza ulaşmıştır. Tüm Meteoroloji çalışanlarına hayırlı olsun.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 16:50, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 16:53
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney sosyal medya hesabından 'meteoroloji çalışanlarına havacılık tazminatı ödenmesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Güney paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük olarak, 5 aylık havacılık tazminatı ödeneceği bilgisi Sendikamıza ulaşmıştır.
Tüm Meteoroloji çalışanlarına hayırlı olsun.
Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük olarak, 5 aylık havacılık tazminatı ödeneceği bilgisi Sendikamıza ulaşmıştır. Tüm Meteoroloji çalışanlarına hayırlı olsun.Türkeş Güney (@TurkesGuney) July 25, 2023