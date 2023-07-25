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Otomobile su şişesi fırlatan otobüs sürücüsünün firmasına inceleme

İstanbul'da şerit değiştirme nedeniyle otomobil sürücüsüyle seyir halindeyken gerginlik yaşadığı ve trafik/taşıma güvenliğini tehlikeye düşürebilecek davranışlarda bulunduğuna ilişkin görüntüler bulunan otobüs sürücüsünün firmasına yönelik inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 17:22, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 17:25
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Otomobile su şişesi fırlatan otobüs sürücüsünün firmasına inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, şehirler arası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firmaya ait otobüs cinsi taşıtın sürücüsünün, İstanbul/Kadıköy Acıbadem mevkisinde şerit değiştirme nedeniyle otomobil sürücüsüyle seyir halindeyken gerginlik yaşadığı ve trafik/taşıma güvenliğini tehlikeye düşürebilecek davranışlarda bulunduğuna ilişkin görüntülerin yer aldığı anımsatıldı.

Bakanlık yetki ve sorumluluğunda bulunan Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde, mevzuat kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan otobüslerin sürücü veya yardımcı personelinin, trafiğinin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamayacağının, bununla ilgili taşımacıların gerekli tedbirleri alma zorunlulukları olduğunun düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, basın yayın organlarına yansıyan haberlere konu olan olayla ilgili olarak kara yolu taşıma mevzuatı çerçevesinde taşımacı firmaya yönelik inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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