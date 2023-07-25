'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 17:30, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 17:31
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize 8. günde başvuru sayısı 100 bini buldu."