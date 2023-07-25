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Bakan Yumaklı: Kemer hariç tüm yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kemer hariç tüm yangınların kontrol altına alındığını belirterek, "Saat 20.00 itibariyle hava müdahalesi, havanın kararmasıyla, hava güçlerinin yere inmesiyle sona erecek. Ancak 5 gece görüş helikopterimiz buraya ulaşmak üzere, gece boyunca müdahalelerine devam edecekler" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 18:27, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 18:27
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Bakan Yumaklı: Kemer hariç tüm yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek devam eden söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıkdan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, dün gece 21.08'de başlayan ve halen süren Kemer Değirmendere mevkiindeki yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Dün bütün gün Manisa Saruhanlı'daki yangınla uğraştıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bazı küçük da olsa etkilenen yerleşim yerleri olmuştu. Bunun üzerine dün gece Kemer ve 4 yangın daha ilave oldu. Bunlar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Hatay Antakya, İzmir Kemalpaşa, Antalya Alanya'dır. Kemer hariç hepsinde kontrol sağlanmış dudumda. 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz, 600'e yakın çalışan arkadaşımızla birlikte, diğer kuruluşların makine ekipmanıyla yangına müdahalesi söz konusu. Bu topoğrafta biraz zorlu. Bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği spor atma yangının içinden çıkan parçanın ormanlık alanın içine düşmesiyle yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayreti sarf ediyor" diye konuştu.

"5 gece görüş helikopter"

Karasal olarak ulaşımın olmadığı yere bir bölümüne ulaşımın sağlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Karasal güç oraya ulaştı. Saat 20.00 itibariyle hava müdahalesi, havanın kararmasıyla, hava güçlerimin yere inmesiyle sona erecek. Ancak 5 gece görüş helikopterimiz buraya ulaşmak üzere, gece boyunca müdahalelerine devam edecekler. Yangın bir kanyon tabir ettiğimiz alanın içine hapsedilerek, söndürülmeye çalışılıyor. Büyük oranda bu başarılmıştı ama o yeniden başlatma işi tüm planları bozdu. Şuan için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok. Olanlar içinde gereken tedbir alındı. Yaralı ya da can kaybımız yok. Yüksek hava sıcaklığı düşük nem var. Lehimize devam eden ise rüzgarın olmamasıdır" dedi.

"150-200 hektar alan"

Bu zamana kadarki yangınların tamamında hızlı ve güçlü müdahale olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Vatandaşlarımız duyarlı olsun, yangınla ilgili urumu güvenlik güçlerine bindirsinler. 150 ile 200 hektar arasında bir yer yandı" diye konuştu.

"Süreç devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, kontrollü şekilde sürecin yürütüldüğünü ifade ederek, "Karadan müdahale çok zor olan bir coğrafya. Süreç biraz uzuyor. Gece görüşlü helikopterlerin gelmesiyle süreç devam edecek en kısa sürede kontrol altına alıp soğutma çalışması yapacağız" şeklinde konuştu.

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