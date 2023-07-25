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Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, "Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 18:50, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 19:52
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Bahçeli: CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim

Bahçeli, Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Olağanüstü toplantının TBMM'de kabul görmediğini belirten Bahçeli, "1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e kadar, siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim." dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu. O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.

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