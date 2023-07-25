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Evinde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Burdur'da evinin bahçesinde özel ders verirken kalp krizi geçiren öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2023 22:54, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2023 22:55
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Evinde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Olay, saat 20.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23005 Sokak'ta meydana geldi. Nuray Kocaoğlu (59) öğrencisine Almanca dersi verdiği sırada bir anda fenalaştı. Öğrencisinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kocaoğlu ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kocaoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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