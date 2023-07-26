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26 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

26 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 00:02, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 00:06
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26 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni'ne ve İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Başkale Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.

(Hakkari/11.30-15.15/Van/16.30)

2- Savunma sanayinin en güçlü sektör oyunlarını buluşturan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) ikinci gününde ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

(İstanbul)

3- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüşecek.

(Ankara)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve 1 oyuncusu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı gerçekleştirecek. Siyah-beyazlı ekip, son antrenmanını yapacak.

- Beşiktaş'ın rakibi Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi ve 1 oyuncusu, Beşiktaş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Tirana son antrenmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.00/19.00/19.30/20.00)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Romanya ekibi CFR Cluj'e konuk olacak Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert ve 1 oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Adana ekibi son idmanını burada yapacak.

(Cluj-Napoca/20.00/20.30)

4- Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya kampındaki beşinci ve son hazırlık maçında ülkenin Kranj takımıyla karşılaşacak.

(Kranj/12.30)

5- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası mücadelesi sürecek.

(Muğla)

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